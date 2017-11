Shakira adia datas da turnê por hemorragia nas cordas vocais

A cantora Shakira, que estava prestes a iniciar a turnê de divulgação do seu novo álbum, El Dorado, precisou se afastar dos palcos e cancelar os shows marcados até 2018. Através de um comunicado divulgado no Instagram, a colombiana contou que está com uma hemorragia nas cordas vocais e deverá ficar em repouso para se recuperar.

O primeiro anúncio foi feito no dia 8 de novembro, quando a apresentação de estreia da turnê ocorreria na cidade de Colônia, na Alemanha. Nas redes sociais, Shakira se desculpou com os fãs e escreveu: “Nos últimos dias, ainda durante os ensaios, eu forcei demais a minha voz, e meus médicos me aconselharam um pouco de repouso”. A cantora chegou a mencionar que estaria a postos no dia 10 de novembro, em Paris, de onde seguiria para a Bélgica e a Holanda. No entanto, a recuperação não foi como a esperada, e mais shows precisaram ser cancelados.

Nesta terça-feira, Shakira fez um novo comunicado para todos os amigos e fãs, explicando o acontecido. Em outubro, a cantora descobriu que estava com a lesão nas cordas e, apesar do tratamento, a recuperação não foi completa a tempo para a turnê. “Infelizmente, a hemorragia não parece ter sido reabsorvida e meu pesadelo continua. No momento, me concentro em uma difícil batalha, enquanto me recupero completamente”, afirmou.

A cantora tinha shows marcados na França, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália e Luxemburgo. Shakira já tinha confirmado que passaria pelo Brasil durante a turnê, mas as datas das apresentações na América Latina não haviam sido anunciadas.

A post shared by Shakira (@shakira) on Nov 14, 2017 at 4:57am PST

Ao anunciar os novos cancelamentos, Shakira fez uma publicação para o público em geral, e não apenas os que iriam aos shows. “No momento em estou concentrada em me recuperar completamente, para compartilhar com vocês o trabalho que eu tanto gostei de preparar, e do qual tenho muito orgulho”. “Deus está me ajudando a estar com vocês em breve, para estrear a turnê”, escreveu a cantora.