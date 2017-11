Sextou: de folga, Fátima Bernardes curte praia com namorado

A apresentadora Fátima Bernardes mal acabou de apresentar seu último programa da semana e já “sextou”. Em sua conta no Instagram, ela publicou uma foto com o namorado Túlio Gadêlha. Os dois aparecem deitados na areia de uma praia. A aparência tranquila do rapaz e o sorriso dela dispensaram legenda, mas não uma hashtag. Em referência a uma canção do também pernambucano Lenine — e um singelo recado para os intrometidos –, ela decretou: #eoquemeinteressa.

#eoquemeinteressa #lenine A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Nov 24, 2017 at 9:38am PST

Gadêlha e Fátima foram vistos juntos pela primeira vez em 2 de novembro, andando por um shopping do Rio de Janeiro. Recifense, ele é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UniCAP) e atualmente filiado ao PDT. Candidato a deputado federal em 2014, obteve apenas 3.495 votos e não se elegeu. Recentemente, completou 30 anos e foi nomeado presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe).