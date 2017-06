Sete produções para ver na Netflix no clima do orgulho LGBT

Vai ficar em casa no feriado prolongado? Pode ser uma boa oportunidade para entrar no clima do orgulho LGBT, comemorado em todo o mês de junho e com estrondo neste domingo, na Parada Gay de São Paulo, uma das maiores do mundo. Filmes e séries que abordam a temática estão disponíveis na Netflix — VEJA percorreu o catálogo da plataforma de streaming e indica alguns títulos para você. Confira.

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Chiron é um garoto negro e magricela criado pela mãe, uma dependente química, no submundo do tráfico de drogas de Miami. Não bastassem as características físicas fazerem dele um alvo fácil de bullying, o menino é obrigado pelo preconceito a suprimir sua orientação sexual durante toda a vida. Moonlight rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante para Mahershala Ali (na foto, segurando o garoto no mar) e protagonizou uma das maiores gafes do evento, que, depois de anunciar a estatueta principal para La La La Land, premiou a produção de Barry Jenkins como filme do ano.

Laerte-se

O primeiro documentário brasileiro da Netflix desnuda Laerte em sua intimidade. Entre depoimentos de artistas, de pessoas próximas ela, como o filho Rafael Coutinho, e tirinhas assinadas pela cartunista, a produção aborda desde questões políticas até sua transição de gênero, questão de fundo do filme de Lygia Barbosa e Eliane Brum.

Please Like Me

A vida de Josh Thomas mudou completamente depois de ele sair do armário, tanto que foi transformada em uma série para a televisão australiana. Produzida e protagonizada por Thomas, Please Like Me tem três de suas quatro temporadas disponíveis na Netflix.

Flores Raras

O longa de Bruno Barreto (O que É Isso, Companheiro?) acompanha a história da poetisa americana Elisabeth Bishop (Miranda Otto), vencedora do Prêmio Pulitzer em 1956, e da arquiteta carioca Lota de Macedo Soares (Gloria Pires), autora do projeto do Aterro do Flamengo. Ambientado no Rio de Janeiro das décadas de 1950 e 1960, durante a explosão da bossa nova no Brasil, o filme foi bem recebido pela crítica na estreia mundial durante o Festival de Berlim, em fevereiro de 2013, ano em que foi lançado.

O Jogo da Imitação

Baseado na história real de Alan Turing, O Jogo da Imitação conta a história do matemático homossexual, perseguido pela polícia do Reino Unido, onde a homossexualidade era crime, que inventou uma máquina capaz de decifrar recados escritos em códigos por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A geringonça de Turing abriu vantagem para os Aliados frente aos países nazifascistas do Eixo e, posteriormente, serviu como base para os primeiros computadores. O longa ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2015, e também foi indicado a melhor filme.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2016, o longa de Daniel Ribeiro conta a história de um menino cego que se apaixona pelo amigo e descobre a homossexualidade, ainda na adolescência. A produção venceu o prêmio da Crítica Internacional no Festival de Berlim, em 2015.

Ru Paul’s Drag Race

Aos moldes de outros reality shows competitivos, como American Next Top Model, a série acompanha a cada episódio provas que testam o talento e a habilidade de participantes em busca do título de maior drag queen dos Estados Unidos. A famosa e ácida Ru Paul comanda a competição, cujas primeiras seis temporadas estão disponíveis na Netflix.