Sessão de ‘Mulher-Maravilha’ só para mulheres causa controvérsia

Uma rede de cinemas em Austin, no Texas, reservou duas sessões do novo filme Mulher-Maravilha apenas para a entrada de mulheres no próximo dia 6. Da plateia à equipe de funcionárias da cozinha, a ação terá a participação exclusiva de pessoas que se identificam com o sexo feminino. No Facebook da empresa, muitos homens reclamaram do evento.

“Ótimo. Nos avisem quando fizerem uma exibição apenas para homens de Thor, Homen Aranha, Star Wars, entre outros. Vamos ver se vocês seguirão a regra à risca agora que abriram precedente”, comentou um usuário, que recebeu a seguinte resposta da empresa: “Sinto muito que você se sentiu excluído”.

Mulher-Maravilha é o primeiro filme de super-heróis protagonizado por uma mulher em mais de uma década (o último foi Elektra de 2005) e tem levantado diversas discussões sobre empoderamento feminino. Um exemplo disso foi a resposta da atriz Gal Gadot, que interpretará a heroína, aos comentários sobre o seu corpo não seguir os padrões dos desenhos: “Não levo nada disso em consideração. Isso não leva ninguém a lugar nenhum”, disse ao portal Robot Underdog.

No convite no site da distribuidora, a empresa explica que “a super-heroína mais icônica da história dos quadrinhos ganha seu próprio filme e que melhor maneira de celebrar do que com uma exibição só para mulheres?” e complementa: “Desculpem, cavalheiros, mas nós vamos abraçar nosso poder feminino e dizer ‘caras não são permitidos’ para uma noite especial”.