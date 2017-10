Série ‘1 contra Todos’ pode captar R$ 8 milhões para 3ª temporada

A terceira temporada de 1 contra Todos, série brasileira exibida pela Fox, poderá captar 8,36 milhões de reais através da Lei do Audiovisual. A série é dirigida por Breno Silveira, também responsável por filmes como Entre Irmãs e 2 Filhos de Francisco: A História de Zezé Di Camargo & Luciano. A segunda temporada da série está sendo exibida na Fox às segundas-feiras, às 22h30.

A produção, que possui oito episódios por temporada, acompanha Cadu, um defensor público preso injustamente por tráfico de drogas. Depois de ser solto, Cadu entra para a política, onde começa a se envolver com a corrupção.

A série é protagonizada por Júlio Andrade, indicado na categoria de melhor ator no Emmy Internacional deste ano, que ocorre no próximo dia 20 de novembro. O elenco ainda conta com Julia Ianina (3%) e Adriano Garib (Filhos da Pátria).

Produzida pela Conspiração Filmes, a nova temporada ainda não ganhou data de estreia. Agora, a série deverá encontrar patrocinadores que queiram contribuir através de incentivos ficais até o final de 2020.