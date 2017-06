Seria Banksy o músico Robert Del Naja? Teoria ganha força

A identidade de Banksy pode ter sido finalmente revelada. Em uma conversa com a equipe do podcast inglês Distraction Pieces, o DJ e produtor musical Goldie se referiu a Banksy como “Rob” quando falava sobre grafite. O deslize deu força a uma teoria já antiga que afirma que o artista é Robert Del Naja, fundador da banda Massive Attack.

Goldie estava falando sobre a monetização do grafite quando comentou: “Me dê uma bubble letter (tipo de escrita usada em grafites), coloque em uma camiseta, escreva ‘Banksy’ e estamos feitos… Podemos vendê-la agora (…) Sem nenhum desrespeito a Rob, acho ele um artista brilhante. Eu acredito que ele virou o mundo da arte de ponta-cabeça”. Depois de falar o nome do artista, talvez percebendo o que havia acabado de dizer, o DJ fez uma pausa e logo mudou de assunto.

A escapulida, no entanto, aumentou uma suspeita antiga de que o artista de rua é na verdade Robert Del Naja, que além de músico, é conhecido por ser grafiteiro e possui o nome artístico de 3D. Goldie e Del Naja são amigos de longa data e trabalharam juntos durante os anos 1980.

As especulações de que Del Naja é Banksy começaram quando o público percebeu que as obras do artista de rua apareciam, muitas vezes, no período em que a banda Massive Attack fazia um show nas mesmas cidades. Além disso, Banksy escreveu o prefácio do livro de Del Naja, 3D and the Art of Massive Attack, lançado no ano passado, e o músico afirmava ser amigo do artista.