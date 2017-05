Sergio Marone incorpora Sidney Magal em reality da Xuxa

Depois de semanas como enfeite de palco, Sergio Marone finalmente ganhou espaço no programa Dancing Brasil, comandado por Xuxa. Nesta segunda-feira, o “paquitão” (como a apresentadora chama o assistente) arriscou passos de dança dignos de Sidney Magal em O Meu Sangue Ferve Por Você, e arrancou gritinhos extasiados da ex-global.

Ao som de Bad Man, do rapper Pitbull, Marone fez carão para a câmera em meio a duas ou três tentativas de rebolado. A falta de gingado do assistente de palco, no entanto, foi compensada aos olhos dos presentes pelo abdome bem definido revelado no fim da apresentação em um movimento brusco para tirar a camisa. “Não precisava nem ter dançado, podia só ter tirado a camisa que eu ia pagar menos mico”, brincou ele em vídeo dos bastidores divulgado no Twitter do programa.

Quem mais gostou da novidade foi Xuxa, que entre gritos e gargalhadas, não fez questão de esconder a animação. O namorado da apresentadora, Junno, estava na plateia do programa, e foi mostrado pela edição rindo da reação da amada.

Eitaaa!!! Aguenta coração com a dança dos técnicos e @SergioMarone no #DancingBrasil 😱 pic.twitter.com/vYUPRrSTLT — Dancing Brasil (@dancingbrasil) May 30, 2017

O Dancing Brasil segue o formato da competição de dança britânica Strictly Coming Dancing — o mesmo que inspirou o Dança dos Famosos, da Globo –, popularizado no mundo com o nome Dancing with the Stars. O programa, no geral, tem dado boa audiência a Rede Record, e deve ganhar uma segunda temporada no segundo semestre de 2017.