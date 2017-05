Será? Katy Perry provoca Taylor Swift em novo single

Nesta madrugada, a cantora Katy Perry lançou um novo single do seu álbum Witness, previsto para julho. Swish Swish é uma parceira com a rapper Nicki Minaj, e está causando grande alvoroço por ser uma suposta ofensa à Taylor Swift — rival de Katy no mundo da música.

Os fãs compararam o título da canção com “Swift Swift”, uma referência à interprete de Bad Blood. Os versos da letra também foram alvo de análise: “You’re calculated/ I got your number/ ‘Cause you’re a joker/ And I’m a courtside killer queen” (Você é previsível / Eu tenho o seu número / Porque você é uma palhaça / E eu sou uma rainha assassina no outro lado da quadra, em tradução livre).

Quando perguntada sobre um single da rival, Bad Blood (sangue ruim), que muitos especulavam ser sobre Perry, ela afirmou ao site da revista Entertainment Weekly: “quando as mulheres decidirem se reunir, o mundo será um lugar melhor. Ponto final. Mas, deixe-me dizer isso: Tudo tem uma reação, então não esqueça disso, tá bom, querida?”

Nicki Minaj também protagonizou intrigas com Swift. Depois da rapper criticar indiretamente as indicações ao Video Music Awards (VMA) de 2015 — que incluíam Taylor — as duas discutiram no Twitter, e outras celebridades entraram no bafafá, inclusive Katy Perry.

A atriz Ruby Rose (Orange Is The New Black), amiga de Taylor, saiu em defesa da cantora em suas redes sociais: “Uma letra confusa para fazer bombar uma ‘Petit’ com aspirações de funk… Pare de tentar fazer ‘Wit…eu quis dizer ‘barro’ acontecer”, fazendo possíveis referências à Bon appétit, outro single de Perry e a uma frase famosa de Meninas Malvadas (“Pare de fazer barro acontecer”). Rose ainda afirmou que sempre defende as pessoas que ama e já apagou um tweet com um print das vendas de Perry com a frase “todos vocês deveriam comprar as músicas dela, para que elas finalmente virem hits”.

"Purposeful poop" to "bomb a petit" to a sloppy mess of writing over the top of Funkagenda..stop trying to make 'Wit..I mean "fetch" happen. — Ruby Rose (@RubyRose) May 19, 2017

I've always stood up for the people I love and against things I think are cheap or mean spirited. That's not new. You have to follow your ❤️ — Ruby Rose (@RubyRose) May 19, 2017