Sequência de ‘Mulher-Maravilha’ será ambientada na Guerra Fria

Diana Prince (Gal Gadot) enfrentará os soviéticos na sequência de Mulher-Maravilha. Segundo informações do site Screen Rant, o próximo filme sobre a super-heroína será ambientado no período da Guerra Fria. A produção também trocará de cenário da Europa, onde se passa o primeiro longa, pelos Estados Unidos.

De acordo com a publicação, o filme vai se passar na década de 1980, antes dos acontecimentos mostrados em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, em que Diana faz uma participação. Como todo bom herói de quadrinhos americanos, a Mulher-Maravilha vai se juntar ao lado ocidental no conflito.

O roteiro do longa será novamente assinado por Geoff Johns e a diretora Patty Jenkins, que comandou o primeiro longa, também está confirmada. O site também confirma o retorno de Chris Pine como Steve Trevor, embora não explique como isso vai se dar, já que o personagem morreu no primeiro filme.

A princesa amazona voltará aos cinemas ainda este ano no filme Liga da Justiça, que tem estreia prevista para 16 de dezembro. Diana ajudará Bruce Wayne, o Batman (Ben Affleck), a reunir heróis capazes de enfrentar o vilão Lobo da Estepe (Steppenwolf, vivido por Ciarán Hinds).