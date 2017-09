Sequência de ‘It’ deve estrear em setembro de 2019

A sequência do filme de terror It: A Coisa, inspirada no romance do escritor Stephen King, já ganhou data de lançamento: 6 de setembro de 2019, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito em um comunicado nesta segunda-feira pelo estúdio Warner Bros. O diretor argentino Andrés Muschietti fez história com a bilheteria de estreia da produção ao alcançar 123,1 milhões de dólares, a melhor já registrada para um filme de terror no país.

Desde então, It se transformou no filme de maior arrecadação na história dentro do gênero. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, já alcançou a faixa dos 478 milhões de dólares na bilheteria mundial, de acordo com os dados do site especializado Box Office Mojo.

A produção conta como um grupo de crianças enfrenta a ameaça de Pennywise, um palhaço fantasma com um terrível histórico de violência e assassinatos, cuja presença afeta a pequena cidade de Derry, nos Estados Unidos. It: Chapter Two girará em torno desses mesmos personagens, já como adultos. O roteirista Gary Dauberman e o protagonista Bill Skarsgård já foram confirmados na continuação. Por enquanto, não foi divulgado se Muschietti estará de novo por trás das câmeras.

(Com a agência EFE)