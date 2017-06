‘Sense8’ vai ganhar episódio final na Netflix

Depois de muitas lágrimas e abaixo-assinados, a Netflix anunciou a produção de um episódio de despedida para a série Sense8. O serviço de streaming cancelou o seriado das irmãs Lilly e Lana Wachowski no início de junho, depois de duas temporadas, alegando problemas com o orçamento. A notícia enfureceu os fãs, que organizaram petições na internet e até prometeram uma “orgia-protesto” em São Paulo — onde foram gravadas cenas da última temporada.

A novidade foi anunciada via Facebook, na página oficial da Netflix. O grupo publicou um vídeo com um compilado de cenas marcantes de Sense8, embaladas pela música tema da série: What’s Up, do grupo 4 Non Blondes. Junto ao clipe, o serviço de streaming escreveu: “Aconteceu! Sense8 voltará para um episódio final. #Sense8isBack”.

Uma semana antes do cancelamento da série, outras superproduções originais da Netflix foram canceladas, como The Get Down, a série musical criada por Baz Luhrmann, Marco Polo, Lilyhammer, Hemlock Grove, Bloodline e Longmire.