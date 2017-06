‘Sense8’ é cancelada pela Netflix após duas temporadas

Para a tristeza dos empenhados fãs de Sense8, a Netflix confirmou nesta quinta-feira que a série das irmãs Lilly e Lana Wachowski foi cancelada após duas temporadas. “Após 23 episódios, 16 cidades e 13 países, a história dos grupo Sense8 terminou”, disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original do serviço de streaming, em comunicado divulgado à imprensa americana.

“Foi tudo o que nós e os fãs sonhávamos que seria: ousada, emotiva, impressionante, vigorosa e completamente inesquecível”, continuou. “Nunca houve uma série mais global com elenco e equipe igualmente diversa e internacional, o que se refletiu na apaixonada comunidade de fãs pelo mundo. Agradecemos Lana, Lilly, Joe (Michael Straczynski, criador da série) e Grant (Hill, produtor executivo) por sua visão, e todo o elenco e equipe por seu trabalho e comprometimento.”

A série estreou em 2015 e, nos últimos dias, rumores que circulavam nos sites especializados em entretenimento já apontavam para o cancelamento do seriado. Os fãs chegaram a alimentar campanhas nas redes sociais pedindo a renovação, mas, pelo jeito, isso não foi o suficiente.

A notícia do cancelamento de Sense8 chega apenas uma semana depois do anúncio de que The Get Down, a série musical criada por Baz Luhrmann, também não seria renovada pela Netflix, após uma única temporada. Outros seriados originais cancelados pelo serviço de streaming incluem Marco Polo, Lilyhammer, Hemlock Grove, Bloodline e Longmire.