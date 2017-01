‘Senhor dos Anéis’: elenco se reúne 15 anos após ‘Retorno do Rei’

Depois de quase 15 anos da estreia de Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), os protagonistas da trilogia se reuniram em um restaurante rústico e registraram o momento com uma bem-humorada fotografia no Instagram. Dominic Monaghan, o Meriadoc, aparece ao lado de Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Virgo Mortensen (Aragorn) e Billy Boyd (Pippin).

“Eles têm um troll de caverna!”, brincou Monaghan na legenda da foto. Na imagem, os atores encenam um confronto como nos filmes, mas empunham garfos e facas.