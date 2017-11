Selena Gomez em 1ª apresentação pós-cirurgia: playback e sangue

Selena Gomez chamou a atenção por muitos motivos na premiação American Music Awards (AMA) 2017, que aconteceu na noite deste domingo. Para começar, a jovem de 25 anos mudou o característico look castanho e apareceu completamente loira no tapete vermelho do evento. Ela aproveitou a ocasião para lançar sua nova música de trabalho, Wolves, colaboração com o DJ Marshmello, em sua primeira apresentação após a cirurgia de transplante de rim.

Com um leve vestido de seda branco, arranhões no corpo e sangue na testa, Selena cantou em cima de um carro acidentado, cercada por dançarinas. A dramatização só foi ofuscada por um deslize da cantora, que tirou o microfone da boca enquanto a música tocava ao fundo, dando a entender que ela usou um playback em vez de cantar ao vivo.

Na internet, críticos tiveram que enfrentar os muitos fãs da estrela pop. “Gostaria de lembra-los que Selena ainda está se recuperando de um transplante de rim e, mesmo assim, ela se entregou com tudo nessa apresentação”, escreveu no Twitter um seguidor da jovem.

Selena revelou no dia 14 de setembro que havia passado pela cirurgia, recebendo um rim da amiga e atriz Francia Raisa. Pouco depois, a jovem terminou o namoro com o músico The Weeknd e reatou com o ex Justin Bieber, que não compareceu ao AMA.