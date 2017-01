Selena Gomez e The Weeknd são flagrados aos beijos

Desde o fim de seu namoro com Justin Bieber, Selena Gomez não assumiu nenhum relacionamento sério. Isso não significa, porém, que ela não esteja curtindo a vida. A cantora pop foi flagrada aos beijos com o canadense Abel Makkonen Tesfaye, conhecido como The Weeknd, em Santa Mônica, na Califórnia. Imagens divulgadas pelo site TMZ mostram os músicos saindo abraçados de um restaurante e trocando carícias.

Uma fonte do site E! Online afirmou que Selena e The Weeknd chegaram separados ao local, mas foram embora no carro do cantor. A mesma fonte também diz que eles passaram cerca de três horas no restaurante, em uma área reservada, para não serem incomodados por fãs e paparazzi. “Ela estava maravilhosa, incrivelmente feliz e apaixonada”, disse a pessoa ouvida pelo site.

Em novembro, The Weeknd terminou o relacionamento com a modelo Bella Hadid, irmã de Gigi Hadid, amiga íntima de Selena. A cantora e atriz se afastou dos palcos no último trimestre de 2016, a fim de tratar os sintomas do lúpus. Por hora, nenhuma das partes comentou as fotos.