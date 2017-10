Selena Gomez é eleita Mulher do Ano pela Billboard

Selena Gomez foi escolhida pela Billboard para receber o prêmio Mulher do Ano 2017. A atriz e cantora se une a um time de estrelas do pop premiado pela publicação. Já receberam a honraria Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Fergie e Beyoncé. Madonna foi a última celebrada pelo prêmio. Na cerimônia, ela fez um poderoso discurso sobre feminismo e preconceito.

“Selena não apenas continua nas paradas de sucesso, mas ela é inspira jovens em todo o mundo para que sejam autênticas e que não tenham medo de usarem suas vozes”, diz John Amato, presidente do grupo midiático que conta também com a publicação The Hollywood Reporter. “Ela não tem medo de falar o que pensa e usa as plataformas disponíveis para advogar pela necessidade de outros.”

Selena é nome constante na parada americana, com quatro discos entre os dez mais da Billboard 200, sendo que Revival (2015) e Stars Dance (2013) lideraram o ranking. Este ano, contudo, a jovem se afastou um pouco da carreira musical para trabalhar como editora executiva da série 13 Reasons Why, da Netflix, e em campanhas de caridade encabeçadas por ela – Selena é embaixadora da Unicef desde 2009.

A cantora também precisou dar atenção à saúde. Em setembro ela revelou que se submeteu a um transplante de rim por causa do lúpus, doença autoimune com que foi diagnostica há quatro anos.

O evento que celebrará a carreira de Selena será transmitido ao vivo pelo Twitter, no dia 30 de novembro.