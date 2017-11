‘Scooby-Doo’ ganhará live-action com Daphne e Velma

Com Mulher-Maravilha e A Bela e a Fera, as mulheres provaram definitivamente que podem não apenas protagonizar bons filmes, mas atrair um enorme público. De olho nisso, a Warner prepara um spin-off (derivado) de Scooby-Doo, a clássica animação infantojuvenil, com as adolescentes Daphne e Velma à frente da trama. O filme, que será do tipo live-action (carne e osso), contará com as atrizes Sarah Jeffery (Shades of Blue) e Sarah Gilman (Last Man Standing) como a sensual Daphne Blake e a inteligente Velma Dinkley, respectivamente.

O longa deve contar as origens das amigas, antes de se juntar ao grupo formado ainda pelo galã Fred, um garoto metido a detetive que no entanto não consegue desvendar nenhum caso sem a sabedoria de Velma, e o comilão Salsicha, melhor amigo do cachorro Scooby. A turma anda para cima e para baixo em um furgão de pintura psicodélica, a “Máquina do Mistério”.

No filme, de acordo com a revista americana Variety, as meninas são amigas virtuais, até Daphne se transferir para a escola de Velma, a Ridge Valley High, que é abastecida com gadgets de alta tecnologia pelo benfeitor da escola, o magnata da tecnologia Tobias Bloom. Enquanto seus colegas disputam um estágio cobiçado na empresa da Bloom, Daphne e Velma tentam descobrir o motivo pelo qual os alunos mais brilhantes do colégio estão desaparecendo — e depois reemergindo como zumbis.

Daphne e Velma já está sendo rodado em Atlanta e tem previsão de lançamento para 2018, a princípio sem passar pelo cinema.