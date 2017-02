Schwarzenegger extermina Trump — com palavras

Arnold Schwarzenegger e Donald Trump voltaram a trocar farpas após o episódio em que o presidente americano reclamou da queda de audiência do programa Celebrity Apprentice (Aprendiz Celebridades). Agora, durante o evento anual National Prayer Breakfast, Trump pediu que o ator fosse incluído na tradicional oração da reunião. O motivo? Novamente a audiência do reality show.

“Eles contrataram Arnold Schwarzenegger, uma grande estrela de cinema para ficar no meu lugar. E vimos no que isso resultou. As audiências estão descendo pelos canos”, disse o presidente americano. “Então eu quero orar por Arnold, por essa audiência.”

A brincadeira não passou despercebida por Schwarzenegger, que pouco depois publicou no Twitter um vídeo com uma ótima resposta. “Eu tenho uma ideia. Por que a gente não troca de empregos? Você assume a TV, pois é um grande especialista em audiência, e eu assumo seu trabalho. Assim, finalmente, as pessoas poderão voltar a dormir em paz”, disse o ator.