Schwarzenegger deixa ‘Aprendiz’ americano por causa de Trump

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, não voltará a apresentar o reality-show The Apprentice (o Aprendiz americano), exibido nos Estados Unidos pela emissora NBC. Segundo o site da revista Empire, Schwarzenegger decidiu se afastar da atração porque Donald Trump, o primeiro apresentador do programa, continua como produtor excecutivo, mesmo depois de assumir a presidência dos Estados Unidos.

“Não é pelo programa, mas porque todo mundo que me encontra diz que ama a atração, mas que parou de ver depois que leu o nome de Trump nos créditos”, afirmou o ator. “Ninguém esperava por isso, acho que fomos todos pegos desprevenidos. Quando descobriram que ele continuava envolvido como produtor executivo e estava lucrando com o programa, metade do público começou a boicotá-lo.” Schwarzenegger apresenta a 15ª temporada do reality, que foi importado pelo Brasil e contou com Roberto Justus e o atual prefeito de São Paulo, João Doria, como apresentadores.

Recentemente, Schwarzenegger e Trump trocaram farpas no Twitter por causa do programa. Começou com o presidente americano provocando o ator, afirmando que quando estava à frente da atração, a audiência era maior. Schwarzenegger respondeu afirmando que Trump deveria ter outras preocupações agora que está no comando dos Estados Unidos que não a audiência de um programa de TV.