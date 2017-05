Schwarzenegger bate em Trump: devolve os EUA à Idade da Pedra

O ator americano Arnold Schwarzenegger criticou neste domingo, no Festival de Cannes, os planos de Donald Trump de reativar a indústria do carvão, e disse que o presidente está devolvendo o país à Idade da Pedra. O ex-governador da Califórnia, que já foi criticado por Trump por seu desempenho à frente do reality show O Aprendiz, que o magnata comandou, acusou de perigosa a política energética do novo governo, que dá amplo espaço aos combustíveis fósseis e pode ter consequências para todo o planeta.

“Voltar ao carvão é recuar. Depois vai querer voltar aos cavalos e carruagens”, ironizou Schwarzenegger . “Até agora, não fez nada desde que se tornou presidente. Nada. Mas temos que seguir adiante. Não podemos esperar Washington. As pessoas têm que levantar e dizer que é preciso proteger o que temos para não sofrer a mudança climática e ter 7 milhões de pessoas morrendo a cada ano por causa da poluição.”

No Festival de Cannes, Schwarzenegger promove o documentário do filho do explorador Jacques Cousteau, Wonders of the Sea 3D (“Maravilhas do Mar 3D”, em tradução direta), do qual é narrador. Ele disse que a mensagem positiva do filme será mais eficaz que a política de divulgar um sentimento de “culpa”, algo que acredita fazer com que as pessoas recusem o discurso ecológico.

(Com agência France-Presse)