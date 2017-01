SBT mantém Raul Gil nas tardes de sábado

O Programa Raul Gil continuará a ser exibido nas tardes de sábado do SBT em 2017. Embora a assessoria de imprensa da emissora ainda não tenha divulgado um comunicado oficial, o diretor da atração, Raul Gil Jr., confirmou que o apresentador retorna às gravações no dia 6 de fevereiro. “Tudo continuará como antes. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo perfil”, afirmou.

Raul Gil Jr. diz, porém, que o apresentador ainda não assinou o contrato. “Desde 2010, o acordo era renovado a cada seis meses. Não sei se o meu pai vai desejar uma segurança maior dessa vez, mas a ideia é que o programa permaneça no ar durante todo o ano”, completou.

Em novembro, foi anunciado que o contrato com a emissora de Silvio Santos não seria renovado e que, com isso, o Programa Raul Gil deixaria o SBT. Na ocasião, o apresentador chegou a se despedir do público nas redes sociais e passou a negociar seu passe com outras emissoras.