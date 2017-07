Sasha ‘nunca trocou palavra’ com filha de Cunha, diz assessoria

Xuxa chamou a atenção nesta quarta-feira ao rebater um seguidor que cobrou explicações da apresentadora sobre a relação de sua filha, Sasha, com Bárbara Cunha, filha de Eduardo Cunha. Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa da apresentadora afirmou que “Sasha nunca trocou uma palavra com a Bárbara” e que as duas só se seguem no Instagram por terem amigos em comum.

No perfil de Xuxa, um fã afirmou que sempre via Sasha curtindo e comentando as fotos de Bárbara. “Acho muito contraditório da sua parte querer acabar a corrupção”, disse o seguidor. A apresentadora respondeu que é “bom que ela (Sasha) não tem preconceito em julgar a filha pelo erro do pai”.

Sasha e Bárbara se seguem no Instagram e, de fato, a filha de Xuxa chegou a curtir algumas das publicações da moça. Eduardo Cunha foi condenado por Sergio Moro a mais de quinze anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.