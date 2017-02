Sapucaí: do voo do Aladim à bruxa solta na Avenida

Foi um carnaval inesquecível. Não pela qualidade dos desfiles (longe disso, aliás). Mas, sim, pelos dois dias de tragédias envolvendo carros alegóricos. O saldo cruel de mais de três dezenas de feridos em 24 horas deixou em segundo plano o desempenho das escolas este ano. Contribuiu também o fato do Carnaval 2017 não ter tido nenhum desfiles daqueles arrebatadores – ou seja, quando não há dúvidas sobre quem será campeão.

A Mangueira fez o melhor desfile já ao amanhecer da terça-feira. Talvez saísse como a grande favorita não fosse um imenso buraco deixado na Avenida durante a evolução da escola. A Mocidade surpreendeu, mas, por estar há muito tempo longe da briga pelo título, desperta desconfiança daqueles que desejam prever o resultado. Sem erros, embora inferior ao ano passado, a Portela também pode brigar pelas primeiras posições.

zoom_out_map 1 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca

zoom_out_map 2 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 3 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 4 /104

zoom_out_map 5 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 6 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 7 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 8 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 9 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 10 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 11 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 12 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 13 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 14 /104 Escola de samba Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 15 /104 Com enrendo 'Só com a ajuda do santo', Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no segundo dia do carvanal carioca (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 16 /104 Com o enredo 'Só com a ajuda do santo', a escola de samba Estação Primeira de Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 17 /104 Com o enredo 'Só com a ajuda do santo', a escola de samba Estação Primeira de Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 18 /104 Desfile da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 19 /104 Com o enredo 'Só com a ajuda do santo', a escola de samba Estação Primeira de Mangueira desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 20 /104 Desfile da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 21 /104 Desfile da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 22 /104 Estação Primeira de Mangueira fecha a segunda noite de desfiles do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 23 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 24 /104 Desfile da escola de samba Portela, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 25 /104 Desfile da escola de samba Portela, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 26 /104 Portela é a quinta escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 27 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 28 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 29 /104 Portela é a quinta escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 30 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 31 /104 O último título conquistado pela Portela foi em 1984 - 28/02/2017 (Daniel Ramalho)

zoom_out_map 32 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 33 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 34 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 35 /104 Portela é a quinta escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 36 /104 Desfile da escola de samba Portela, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rfael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 37 /104 Desfile da escola de samba Portela, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 38 /104 Com o enredo 'Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar', a escola de samba Portela desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 39 /104 O último título conquistado pela Portela foi em 1984 - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 40 /104 A rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 41 /104 A rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 42 /104 Unidos da Tijuca é a quarta escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 43 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 44 /104 Com o enredo 'Música na alma, inspiração de uma nação', a escola de samba Unidos da Tijuca desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 45 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 46 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 47 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 48 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 49 /104 Com o enredo 'Música na alma, inspiração de uma nação', a escola de samba Unidos da Tijuca desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 50 /104 Unidos da Tijuca é a quarta escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

51. - zoom_out_map 51 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 52 /104 Com o enredo 'Música na alma, inspiração de uma nação', a escola de samba Unidos da Tijuca desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 53 /104 Com o enredo 'Música na alma, inspiração de uma nação', a escola de samba Unidos da Tijuca desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 54 /104 Com o enredo 'Música na alma, inspiração de uma nação', a escola de samba Unidos da Tijuca desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 55 /104 Com o enredo 'Música na alma, inspiração de uma nação', a escola de samba Unidos da Tijuca desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 56 /104 Desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 57 /104 Com o enredo 'As mil e uma noites de uma Mocidade pra lá de Marrakesh', a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 58 /104 A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Camila Silva, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 59 /104 Aeromodelo com boneco do personagem Aladim sobrevoa o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, durante desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 60 /104 Aeromodelo com boneco do personagem Aladim sobrevoa o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, durante desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 61 /104 Mocidade Independente de Padre Miguel conquistou seu último título do Grupo Especial em 1996 - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 62 /104 O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho desfila pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel,no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael/VEJA.com)

zoom_out_map 63 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 64 /104 Com o enredo 'As mil e uma noites de uma Mocidade pra lá de Marrakesh', a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 65 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 66 /104 Com o enredo 'As mil e uma noites de uma Mocidade pra lá de Marrakesh', a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 67 /104 Com o enredo 'As mil e uma noites de uma Mocidade pra lá de Marrakesh', a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 68 /104 Aeromodelo com boneco do personagem Aladim sobrevoa o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, durante desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 69 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 70 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 71 /104 Mocidade Independente de Padre Miguel conquistou seu último título do Grupo Especial em 1996 - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 72 /104 Mocidade Independente de Padre Miguel conquistou seu último título do Grupo Especial em 1996 - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 73 /104 A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Camila Silva, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 74 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 75 /104 Com o enredo 'As mil e uma noites de uma Mocidade pra lá de Marrakesh', a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 76 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 77 /104 Desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Daniel Ramalho)

zoom_out_map 78 /104 Mocidade Independente de Padre Miguel é a terceira escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 79 /104 Com o enredo 'Onisuáquimalipanse', a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 80 /104 Desfile da escola de samba São Clemente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 81 /104 A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 82 /104 Com o enredo 'Onisuáquimalipanse', a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 83 /104 A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 84 /104 Com o enredo 'Onisuáquimalipanse', a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 85 /104 A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 86 /104 Com o enredo 'Onisuáquimalipanse', a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Vanderlei ALMEIDA/AFP)

zoom_out_map 87 /104 Desfile da escola de samba São Clemente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 88 /104 Desfile da escola de samba São Clemente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 89 /104 Com o enredo 'Onisuáquimalipanse', a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 90 /104 Desfile da escola de samba São Clemente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 91 /104 São Clemente é a segunda escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 92 /104 Com o enredo 'Onisuáquimalipanse', a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 93 /104 A rainha de bateria da União da Ilha do Governador, Tânia Oliveira, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 94 /104 Com o enredo 'Nzara Ndembu! Glória ao Senhor Tempo', a escola de samba União da Ilha do Governador desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 95 /104 Cacau Protásio durante o desfile da escola de samba União da Ilha do Governador, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 96 /104 A rainha de bateria da União da Ilha do Governador, Tânia Oliveira, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 97 /104 União da Ilha do Governador é a primeira escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 98 /104 Desfile da escola de samba União da Ilha do Governador, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 99 /104 Com o enredo 'Nzara Ndembu! Glória ao Senhor Tempo', a escola de samba União da Ilha do Governador desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 100 /104 Desfile da escola de samba União da Ilha do Governador, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 101 /104 A rainha de bateria da União da Ilha do Governador, Tânia Oliveira, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 102 /104 A rainha de bateria da União da Ilha do Governador, Tânia Oliveira, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 103 /104 União da Ilha do Governador é a primeira escola a desfilar na segunda noite do Carnaval carioca - 27/02/2017 (Daniel Ramalho)

zoom_out_map 104/104 A rainha de bateria da União da Ilha do Governador, Tânia Oliveira, durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

Abaixo um pequeno resumo da atuação de cada uma na Avenida:

União da Ilha

A escola abriu o desfile de segunda-feira aparentando estar disposta a fazer uma apresentação acima da sua própria média nos últimos anos. O penúltimo lugar no ano passado acendeu o sinal de alerta na agremiação.

Com um abre-alas gigantesco, a Ilha tentou desenvolver na Avenida o difícil e genérico enredo sobre a relação do tempo com o universo. O impacto visual limitou-se ao início. O nível de sofisticação das alegorias foi caindo conforme o andamento do desfile.

Houve ainda problemas com a evolução da escola a partir dos 50 minutos de desfile. A Ilha teve que acelerar a velocidade dos seus integrantes para não violar o tempo permitido. Um carro alegórico, o quinto, teve problemas com a iluminação. Pelo visto, foi um desfile suficiente apenas para se manter no Grupo Especial em 2018.

São Clemente

Desde que contratou a carnavalesca Rosa Magalhães em 2014, a expectativa da escola de amarelo e preto era mudar de patamar. Rosa é um dos expoentes do Carnaval carioca, detentora de 7 títulos na Avenida, a maioria deles na era de ouro da Imperatriz, nos anos 90.

A grife mais uma vez não foi capaz de levar a São Clemente a brilhar. O enredo até que era simples. O tema sobre os reinos franceses foi facilmente assimilado pelo público. O problema ficou na execução das ideias. Simples demais, fantasias e carros alegóricos deixaram a desejar. Parece ser mais um ano para a São Clemente se contentar com o pelotão de baixo do ranking geral das escolas.

Mocidade

Um desempenho que coloca a escola na briga para voltar ao desfile das campeãs – algo que não acontece desde o quinto lugar em 2003. Com um enredo sobre o conto clássico As mil e uma noites, a Mocidade apresentou alegorias grandiosas e de muito luxo. O samba também foi um ponto alto da apresentação.

Destaque para a comissão de frente – justamente em um ano em que poucas escolas inovaram neste quesito. Com o objetivo de encenar as manifestações populares marroquinas, trouxe referências à história de Aladim. Um tapete impulsionado por um aeromodelo sobrevoou a Avenida com um boneco em cima. Contagiou as arquibancadas, algo também pouco comum nos desfiles deste ano.

Unidos da Tijuca

A cara de decepção e angústia era nítida entre os integrantes da escola tijucana. O acidente que deixou feridos integrantes de um carro alegórico tornou o desfile atípico.

Completamente atrasada, a Tijuca correu para não estourar o cronômetro – mesmo assim acabou atrasando em um minuto. O segundo carro da escola, o Nova Orleans, quebrou, deixando integrantes feridos. Parte da alegoria desabou e pelo menos 12 pessoas tiveram que ser atendidas em hospitais. Durante o salvamento das vítimas, alas inteiras ultrapassaram carros para poder entrar na pista. No fim, três alegorias chegaram a entrar na sequência para concluir o desfile.

Foi realmente uma pena. A Tijuca mostraria um desfile criativo, com muitas alegorias diferentes e coreografadas. A homenagem à música americana fez a escola investir pesado no desfile – cogitou-se até convidar a cantora americana Beyoncé para estrelar o último carro. Agora, vai depender da boa vontade dos jurados para não perder muitos pontos e não ser rebaixada. Se tivesse desfilado normalmente, a Tijuca poderia ter brigado pelo caneco.

Portela

É inegável que a régua de exigência do público no Sambódromo aumenta a cada ano que o carnavalesco Paulo Barros apresenta um trabalho. Refém da sua histórica originalidade, especialmente na criação de alegorias, Barros mais uma vez será cobrado por não ter trazido inovações à Sapucaí.

A Portela desfilou um enredo sobre águas. Não havia desta vez um carro estonteante. Um deles, que teria pessoas de cabeça para baixo dentro de uma canoa, chegou a ser alterado. Bonecos foram colocados no lugar de última hora para que acidentes fossem evitados.

Mesmo assim, foi um desfile tecnicamente correto da Portela. Para Barros, “perfeito”. Especialmente por ter alas e fantasias muito bem acabadas.

A escola de Madureira pode brigar pelo título. E o ex-prefeito Eduardo Paes, que dizia ter o sonho de ver a Portela campeã durante o seu mandato, pode ficar com fama de pé-frio caso a vitória aconteça.

Mangueira

Especulado como reforço do Salgueiro para 2018, o jovem carnavalesco Leandro Vieira ofereceu ao público mais um trabalho fantástico. Aos 33 anos e campeão com a escola no ano passado, ele levou à Avenida um enredo sobre a fé do povo brasileiro.

Destaque para um carro homenageando São Jorge, com um grande balão simulando a lua. A bateria deu show, com diversas paradinhas durante o desfile.

Se repetir o feito de 2016, a Mangueira conseguirá um bicampeonato alcançado pela última vez no biênio 1986/87.