Santana pede desculpas após dizer que Beyoncé ‘não é uma cantora’

Carlos Santana causou furor entre os fãs de Beyoncé ao dizer, durante uma entrevista depois da cerimônia do Grammy, que a americana “não é uma cantora”. O músico sugeriu que 25, de Adele, ganhou o prêmio de álbum do ano em vez do Lemonade de Beyoncé porque ela não é uma cantora. Arrependido – ou assustado com a chuva de críticas que recebeu dos seguidores de Beyoncé – ele agora pediu desculpas.

“Minha intenção era parabenizar Adele por sua incrível noite no Grammy”, escreveu o cantor em sua página no Facebook. “Meu comentário sobre Beyoncé foi infelizmente tirado de contexto. Tenho enorme respeito por ela como artista e como pessoa. Ela merece todos os prêmios que recebe. Desejo a Beyoncé e a sua família o melhor.”

À agência Australian Associated Press, Santana havia dito: “Acho que Adele ganhou porque ela consegue cantar, cantar mesmo. Com todo o respeito à nossa irmã Beyoncé. Beyoncé é linda de se ver (…), ela não é uma cantora, cantora, com todo o respeito”. O músico ainda sugeriu que Beyoncé usa dançarinos e equipamentos em excesso para suas performances, como aconteceu em sua apresentação no Grammy. “Adele consegue cantar, cantar. Ela não usa todos os dançarinos e apetrechos. Ela consegue ficar apenas lá e ela ficou lá e cantou a música e foi isso, e por isso ela ganhou”, disse.

Após a publicação da entrevista, nesta terça-feira, Santana virou alvo dos fãs de Beyoncé nas redes sociais. “Beyoncé cantou no ritmo enquanto caía de costas em uma cadeira e não perdeu nem uma batida ou ficou sem fôlego com gêmeos em seu diafragma”, escreveu um usuário do Twitter, lembrando a apresentação da cantora na festa do Grammy.