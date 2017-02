Samara sai do fundo do poço para o topo das bilheterias

Após 12 anos, Samara voltou aos cinemas com O Chamado 3, e a garotinha demoníaca conseguiu se rastejar do fundo poço direto para o topo das bilheterias brasileiras no seu fim de semana de estreia. O terror levou 512.891 espectadores às salas de cinema entre quinta-feira e domingo, segundo a consultoria comScore.

A tentativa de reviver a franquia traz no enredo a mesma maldição dos filmes anteriores: qualquer um que vir o vídeo de Samara morrerá em sete dias. Porém, desta vez, a fantasminha originalmente japonesa tem a tecnologia ao seu lado para se espalhar mais rápido – ela aparece na tela de smartphones, por exemplo. O longa arrecadou um total de 28 milhões de dólares no mundo todo na sua estreia, já superando o seu custo de 25 milhões de dólares.

Depois de O Chamado 3, outro terror ficou em segundo lugar nas bilheterias brasileiras, Resident Evil 6: O Capítulo Final, que levou 219.158 espectadores aos cinemas. Em seguida vem a comédia nacional Minha Mãe É Uma Peça 2, que teve público de 203.981 no fim de semana, e já levou, desde a sua estreia, 8,6 milhões de pessoas às salas escuras.

Completando o TOP 5 estão a animação Moana – Um Mar de Aventuras, com 201.885 espectadores, e La La Land – Cantando Estações, com um público de 134.500 pagantes.

Bilheteria americana – O suspense de baixo orçamento Fragmentado, novo longa do diretor de O Sexto Sentido, M. Night Shyamalan, cravou sua terceira semana seguida na liderança nos Estados Unidos, arrecadando 14,5 milhões de dólares no fim de semana, de acordo com o site Box Office Mojo. Fragmentado estreia no Brasil em 23 de março e conta a história de um homem com múltiplas personalidades (James McAvoy).

Em segundo lugar nos EUA vem O Chamado 3 com 13 milhões de dólares, seguido por Quatro Vidas de Um Cachorro, com 10,8 milhões de dólares. Estrelas Além do Tempo ficou em quarto lugar, com 10,1 milhões, e La La Land surge em quinto, com 7,4 milhões.