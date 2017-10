Sam Smith é fotografado beijando ator de ’13 Reasons Why’

Sam Smith já tem para quem cantar Stay with Me: para o ator Brandon Flynn, o esportista Justin Foley de 13 Reasons Why, a série da Netflix que gira em torno do suicídio de Hannah Baker (Katherine Langford). Os dois foram flagrados aos beijos por um paparazzo pelas ruas de Greenwich Village, Nova York.

Pouco se sabe da vida pessoal de Flynn, de 23 anos, que foi alçado à fama por ter feito um dos personagens que recebem uma das fitas que Hannah Baker gravou antes de se matar — e que praticamente fazem dos destinatários responsáveis por sua morte.

Já Sam Smith, 25, nunca teve problemas em falar sobre a sua sexualidade. Aposta-se, inclusive, que as músicas seu primeiro disco, In the Lonely Hour (2014), sejam pautadas no relacionamento complicado com um ex-namorado.