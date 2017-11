O Salvador Dalí está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Salvador Dalí, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

ALMOÇO

Entrada: couvert com torradas acompanhadas de molho de alho, cebola cortadinha, azeitona e palito de cenoura

Prato Principal: camarão mediterrâneo (camarão com espaguete ao molho de limão, tomate e alcaparra) ou filé bordaleise (filé com molho à base de cebola, vinho e creme de leite na companhia de arroz com brócolis)

Sobremesa: sorvete nos sabores do dia ou creme brûlé de coco ou abacaxi com raspas de limão

JANTAR

Entrada: casquinha de siri ou queijo de coalho

Prato Principal: camarão dalí (camarão com penne ao molho de parmesão e orégano) ou filé ao gorgonzola acompanhado de espaguete ou filé ao molho poivre com arroz jardineira ou salmão nagoya (salmão grelhado com alcaparra servido com purê de batata, brócolis e molho oriental com gergelim)

Sobremesa: sorvete nos sabores do dia ou creme brûlé de coco ou banana caramelada com uma bola de sorvete

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para água, refrigerante, caipirinha ou caipiroska).

SALVADOR DALÍ. Rua Borges dos Reis, 158, Rio Vermelho, (71) 3335-4593.