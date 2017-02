Saiba quem são os recordistas do Oscar

Os atores mais premiados, os vencedores mais velho e a atriz que levou o Oscar aos 6 anos de idade. Confira na lista abaixo quem são as pessoas que fizeram história ao bater recorde na premiação da Academia de Hollywood.

Maiores vencedores

Três filmes levaram para casa 11 estatuetas no total: Ben Hur (1959), Titanic (1997), e Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003).

Maior número de nomeações

Três filmes receberam 14 indicações no total: A Malvada (1950), que ganhou seis prêmios, e Titanic (1997), que levou 11 homenzinhos dourados para casa, e La La Land (2016), que ainda espera os resultados deste Oscar.

Pessoa com mais vitórias

Walt Disney é o homem com mais vitórias, 22 no total. Já Edith Head é a mulher mais vitoriosa, ela coleciona oito homenzinhos dourados, todos por seus trabalhos como figurinista.

Diretor que mais venceu

John Ford recebeu o prêmio de melhor diretor quatro vezes, por O Delator (1935), Vinhas da Ira (1940), Como Era Verde Meu Vale (1941), e Depois do Vendaval (1952). O cineasta ainda foi indicado pelo seu trabalho em No Tempo das Diligências (1939).

Atriz que mais venceu

Katharine Hepburn é a recordista dos prêmios de atuação, quatro vezes, por seus trabalhos em Manhã de Glória (1933), Adivinhe Quem Vem Para Jantar (1967), O Leão no Inverno (1968), e Num Lago Dourado (1981). Meryl Streep só precisa de mais uma estatueta para igualar o recorde.

Ator que mais venceu

Daniel Day Lewis coleciona três troféus por suas atuações em Meu Pé Esquerdo (1989), Sangue Negro (2008), e Lincoln (2013). Denzel Washington pode alcançar o colega se for premiado por seu trabalho em Um Limite Entre Nós (2016).

Atores indicados mais vezes

Meryl Streep tem um total de 20 indicações (e 3 vitórias). Já entre os homens, o campeão é Jack Nicholson, com 12 indicações (e também 3 vitórias).

Vencedor mais jovem

Shirley Temple ganhou o prêmio aos 6 anos de idade, em 1934. Ela venceu a extinta categoria Juvenile Oscar, que premiava jovens talentos do cinema.

Vencedor mais velho

Depois de cinco indicações em que saiu de mãos abanando, Ennio Morricone se tornou a pessoa mais velha a receber um Oscar. O compositor foi premiado aos 87 anos na categoria melhor trilha sonora, por seu trabalho em Os Oito Odiados (2015). O artista já tinha recebido um Oscar honorário em 2007.

Vencedores consecutivos

Receber o maior prêmio do cinema em anos seguidos é um privilégio para poucos. Apenas duas atrizes subiram ao palco consecutivamente: Luise Rainer, por Ziegfeld – O Criador de Estrelas (1936) e Terra dos Deuses (1937); e Katharine Hepburn por Adivinhe Quem Vem Para Jantar (1967) e O Leão No Inverno (1968). Entre os homens, os privilegiados são Spencer Tracy, por Marujo Intrépido (1937) e Com Os Braços Abertos (1938); e Tom Hanks, por Filadélfia (1993) e Forrest Gump (1994). Na categoria de direção, três cineastas dominaram o Oscar por dois anos seguidos: John Ford, por Vinhas da Ira (1940) e Como Era Verde Meu Vale (1941); Joseph L. Mankiewicz, por Quem É o Infiel? (1949) e A Malvada (1950); e Alejandro G. Iñárritu, por Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014) e O Regresso (2015).