Saiba quem são – e os que podem ser – os recordistas do Grammy

O Grammy chega à sua 59ª edição neste domingo. O prêmio que começou em 1959 já entregou muitos gramofones dourados e, neste ano, Beyoncé, com suas nove indicações pode bater o recorde de artista feminina mais premiada. A diva também pode ultrapassar Michael Jackson como a maior vencedora de uma única edição. Porém, para conseguir tal feito, ela vai precisar derrotar a poderosa Adele.

Confira abaixo a lista dos recordistas do Grammy:

Maior campeão

O artista que mais ganhou prêmios Grammy foi George Solti, que morreu em 1997. Ele era um maestro húngaro, que comandou a Orquestra Sinfônica de Chicago por 22 anos. Solti ganhou o Grammy 31 vezes. Em segundo lugar, surgem empatados o compositor e produtor Quincy Jones e a cantora country Alisson Kraus, com 27 gramofones cada.

Cantor e cantora que ganharam mais vezes

Stevie Wonder é o cantor com mais vitórias: 22 trófeus. Logo atrás, vêm Kanye West e Jay Z com 21 vitórias cada. Já entre as mulheres, Alison Krauss lidera com seus 27 gramofones. Beyoncé vem em segundo lugar, com 20 prêmios.

Banda campeã

O U2 é a banda mais vitoriosa do prêmio, com 22 troféus, incluindo duas vezes o título de melhor álbum do ano, com Joshua Tree, em 1988, e How to Dismantle an Atomic Bomb, em 2006.

Vencedor mais jovem

As campeãs mais novas do Grammy são Leah, Hannah e Sarah Peasall, três irmãs que formam o grupo The Peasall Sister, parte da trilha sonora do filme E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?, que recebeu três troféus em 2002. Elas tinham 7, 9 e 13 anos respectivamente. LeAnn Rimes é a artista solo mais jovem a receber o gramofone dourado com 14 anos e 182 dias de idade, quando ganhou em 1997 nas categorias Artista Revelação e Melhor Performance Country.

Artista mais jovem a ganhar Álbum do Ano

Em 2010, Taylor Swift ganhou o principal prêmio do Grammy pelo disco Fearless. Ela tinha 20 anos e 49 dias de idade na época.

Vencedor mais velho

O pianista de blues americano Pinetop Perkins se tornou o campeão mais velho aos 97 anos de idade, em 2011. Um mês após receber o prêmio, o músico faleceu.

Álbuns mais premiados

Os álbuns Supernatural (2000), do Santana, e How to Dismantle an Atomic Bomb (2006), do U2, são os dois mais consagrados da história da premiação. Eles receberam um total de nove gramofones dourados cada.

Maior ganhador em uma única noite

Michael Jackson foi o grande campeão da edição de 1984, com oito gramofones dourados, se tornando o maior vencedor em uma única noite. Em 2000, Santana igualou o recorde do chamado rei do pop.

Artista nomeado mais vezes

Quincy Jones já recebeu 79 indicações, e ganhou 27 vezes.

O maior pé-frio

O rapper Snoop Dogg já recebeu 17 indicações ao prêmio, mas sempre saiu de mãos abanando. Katy Perry, que é sempre motivo de chacota por ser a única diva pop sem um gramofone, aparece apenas na 8ª posição, com 13 indicações e nenhuma vitória.

Artistas que ganharam os três principais prêmios em uma única noite

Os prêmios mais importantes do Grammy são Canção do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano. Até hoje, apenas seis artistas ganharam os três gramofones em uma única noite: Paul Simon, Carole King, Christopher Cross, Eric Clapton, Dixie Chicks e Adele.