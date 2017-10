Saiba como foi a festa do Comer & Beber Curitiba 2017

A festa de premiação da 17ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA, apresentada pelo Santander, aconteceu na última quinta (19), em uma festa que reuniu mais de 200 convidados no Espaço Klaine, na capital paranaense. Mestre de cerimônias do evento, a jornalista e apresentadora Thays Beleze comandou a festa e anunciou os campeões em vinte categorias.

O primeiro estabelecimento a subir no palco foi o Madero, que recebeu das mãos de Marilize Ferrazza Santinoni, superintendente executiva da Rede Paraná e Joinville do Santander, o prêmio na categoria destaque empreendedor Santander.

Em seguida, começou a entrega dos troféus da seção de Comidinhas. A consultora de imagem Sylvia Cesário entregou os troféus de melhor café para Café Arte & Letra, que foi bastante comemorado, e para a melhor doceria, conferido à Caramelodrama. Depois, Katalin Stammer, coordenadora do curso de Design de Interiores do Centro Europeu, e Leandro José, da ONG Gastronomotiva subiram ao palco para passar às mãos dos campeões os prêmios de melhor hambúrguer, para O Barba Hamburgueria, de melhor padaria para a Pão & Prosa e de novidade do ano para a Freeddo Gelateria – o proprietário desta última, premiado em edições anteriores, comemorou ao título como se fosse a primeira vez.

Roberto Galdolfo, diretor de delivery no iFood, foi ao palco para entregar os prêmios dos melhores de serviços de entrega testados pela redação. Venceram a Guiolla Hamburgueria Gourmet, a Pizzaria Abaré e o restaurante Taisho.

A festa esquentou quando começaram a ser chamados os bares campeões. Os primeiros a subirem ao palco foram os proprietários do Barbaran e do Don Max, vencedores das categorias melhor boteco e melhor cozinha de bar, respectivamente. O ator e youtuber Cad Scheffer entregou os prêmios. Depois, Gustavo Chichorro, superintendente regional do Santander em Curitiba, entregou o troéu de melhor carta de cervejas para o Hop’n Roll Brewpub, e também o de melhor carta de drinques, para o Officina Restô Bar. Na sequência, a produtora cultural Kika Marquardt entregou os troféus de melhor música ao vivo para o Dizzy Café Concerto, que foi bastante comemorado, e de revelação para o Ginger Bar.

A curadora de arte Livia Fontana e Gilberto Pereira Dias, do Senac, deram início à premiação dos restaurantes. A dupla passou as placas de melhor restaurante de carnes para o representante do Badida Carnes Nobres, e de melhor francês para Fanie Delatte, propretária do L’Épicerie, que também foi muito aplaudido. O atleta curitibano Marcelo Alves entregou os quatro prêmios seguintes: melhor italiano, Barollo Trattoria; melhor restaurante oriental, Swadisht. O ex-MasterChef Vitor Bourguigon também entregou troféus, de melhor pizzaria, para a Avenida Paulista Pizzeria, e de melhor variado/contemporâneo, para o Manu, da chef Manu Buffara, que subiu ao palco bastante feliz.

A editora do guia VEJA COMER & BEBER CURITIBA, Mônica Santos, teve a missão de entregar os três prêmios seguintes. Primeiros foram revelados o restaurante revelação do ano, para o Artè, e o chef do ano para Lênin Palhano, do Nomade. A entrega de troféus terminou com premiação do melhor restaurante de Curitiba: o Quintana Café e Gastronomia.

Os 310 endereços selecionados por VEJA COMER & BEBER CURITIBA podem ser conferidos no site de VEJA a partir de sábado (21), quando também chega às bancas o novo guia 2017/2018.