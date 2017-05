Saiba como foi a festa do “Comer & Beber” Cuiabá 2017

1. Camila Della Valle zoom_out_map 1 /27 A jornalista Camila Della Valle: a mestre de cerimônias

2. Momento de emoção: Dona Eulália é a primeira a subir ao palco zoom_out_map 2 /27 Dona Eulália: aos 83 anos, ela foi ovacionada pelos presentes

3. Dona Eulália Cuiabá zoom_out_map 3 /27 O decorador Cleber Clemente entrega o prêmio de melhor bolinho de arroz para Dona Eulália

4. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 4 /27 Vagner Giglio, diretor da CASACOR, com Marcelo Oliveira, da Bakehouse 44: melhor padaria

5. Dona Eulália zoom_out_map 5 /27 Dona Eulália: ela faz o melhor bolinho de arroz de Cuiabá

6. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 6 /27 Cleber Clemente Ludmila Montes Claros: Baba de Moça é eleita a melhor doceria

7. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 7 /27 Vagner Giglio, diretor da CASACOR, com Marcio Augusto Pratício: prêmio de melhor hambúrguer para o Cozinha dos Fundos

8. Comer & Beber Cuiabá zoom_out_map 8 /27 Prêmio VEJA COMER & BEBER Cuiabá: evento no Espaço Solari

9. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 9 /27 A miss Mato Grosso Taiany Zimpel, e Kadu Meoli e Sergio Maciel Couto, do Ditado Popular: bar venceu duplamente

10. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 10 /27 O maestro Fabrício Carvalho: ele entregou o prêmio de melhor música ao vivo para Adston Junior e Leidiane Garcia Arantes, do Mundaréo

11. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 11 /27 O maestro Fabrício Carvalho também entregou o prêmio de melhor espetaria para Maria Mineto e Marcos Musis, do Chuvisco

12. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 12 /27 Carol Manhozo e Julio Valmorbida, do Flor Negra: restaurante ficou em segundo lugar nos prêmios de chef do ano e melhor restaurante da cidade

13. Miss Mato-Grosso zoom_out_map 13 /27 A miss Mato Grosso Taiany Zimpel: muitas selfies com os convidados

14. Momento Santander zoom_out_map 14 /27 Delcio Bianchini Quadros, do Santander, entrega prêmio de empreendedor para Rafael Santos Timotheo da Costa, do Grand Toro Steakhouse (Arthur Passos/VEJASP)

15. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 15 /27 Wilson de Paula Silveira Junior, superintendente do Santander, entrega prêmio a Jean Biancardini, do Regionalíssimo

16. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 16 /27 Ariani Malouf: a chef do ano

17. Ariani Malouf zoom_out_map 17 /27 Ariani Malouf: chef do ano por VEJA COMER & BEBER CUIABÁ

18. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 18 /27 Veja Comer & Beber Cuiabá: festa de premiação reuniu 200 pessoas

19. Hugo Rodas zoom_out_map 19 /27 Hugo Rodas: cozinheiro do Seu Majó foi indicado a chef do ano (Arthur Passos/VEJASP)

20. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 20 /27 O professor de gastronomia João Carlos Caldeira entrega prêmio a Ziad Fares, da Gato Mia

21. Davi Moura entrega o prêmio zoom_out_map 21 /27 O judoca David Moura entrega prêmio a Lucas Trevisan Bongiovanni, do Haru Cozinha Oriental

22. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 22 /27 João Carlos Caldeira entrega prêmio de melhor restaurante da Chapada dos Guimarães para Adriana Costa e Antonio Checchin, do Atmã

23. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 23 /27 Wilson de Paula Silveira Junior, superintendente do Santander, entrega o prêmio a Marcelo Matos, do Meat's Grill

24. João Carlos Caldeira, jurado de Cuiabá zoom_out_map 24 /27 João Carlos Caldeira, professor de gastronomia, ao lado da esposa: ele foi um dos 23 jurados neste ano

25. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 25 /27 Camila Della Valle, jornalista e apresentadora do Jornal da Band MT

26. Premiação Comer & Beber Cuiaba zoom_out_map 26 /27 Wilson de Paula Silveira Junior e equipe Santander

27. Premiados Comer e Beber Cuiabá zoom_out_map 27/27 Os dezesseis premiados de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018: noite de festa (Arthur Passos/VEJASP)

A primeira edição de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ, apresentada pelo Santander e lançada em versão digital, foi divulgada na última sexta (26), em uma festa que reuniu 200 convidados no Espaço Solari, na capital mato-grossense. Entre outras personalidades e imprensa, marcaram presença Junior Leite, Secretário de Cultura, Esporte e Turismo, o judoca David Moura e miss Mato Grosso Taiany Zimpel. Mestre de cerimônias do evento, a jornalista Camila Della Valle comandou a festa e anunciou os campeões em dezesseis categorias.

A entrega do primeiro troféu, o de melhor bolinho de arroz, foi um dos momentos mais emocionantes da noite: aos 83 anos, Dona Eulália subiu ao palco sob fortes aplausos e bastante comovida para receber o prêmio das mãos do empresário e decorador Cleber Clemente. Ele também entregou o prêmio seguinte, o de melhor doceria, para Ludmila Montes Claros, proprietária da Baba de Moça. Na sequência, o empresário Vagner Giglio, diretor da CASACOR, entregou os outros dois prêmios de Comidinhas: de melhor melhor hambúrguer, para Marcio Augusto Patrício, do Cozinha dos Fundos, e melhor padaria, para Marcelo Oliveira, da Bakehouse 44.

Na sequência, teve início a premiação para os melhores bares da cidade. Os proprietários do Ditado Popular, Kadu Meoli e Sergio Maciel Couto, subiram duas vezes seguidas ao palco para receber os títulos de melhor cozinha de bar e melhor happy hour, que foram entregues por pela miss Mato Grosso Taiany Zimpel. Logo depois Fabrício Carvalho, maestro da Orquestra Sinfônica da UFMT, entregou os prêmios de melhor espetaria para Maria Madalena Mineto e Marcos Musis, do Chuvisco, e para Adston Junior e Leidiane Garcia Arantes, que comandam o Mundaréo, premiado como o melhor bar com música ao vivo de Cuiabá.

Wilson de Paula Silveira Junior, superintendente do Santander, deu início à premiação dos restaurantes. Ele passou as placas de melhor restaurante de carnes para Marcelo Matos, do Meat’s Grill, e de melhor cozinha regional para Jean Biancardini, do Regionalíssimo, que também foi muito aplaudido. O judoca David Moura, atleta da seleção brasileira, entregou os dois prêmios seguintes, de melhor restaurante japonês para o Haru Cozinha Oriental, de Lucas Trevisan Bongiovanni, e de melhor peixaria, para a Lélis, que foi representada por Gabriel Pinto Santos.

O professor de gastronomia João Carlos Caldeira, membro fundador do Slow Food Cuiabá e um dos 23 jurados do COMER & BEBER CUIABÁ teve a missão de entregar os dois prêmios seguintes, de melhor pizzaria, para a Gato Mia de Ziad Fares, e de melhor restaurante da Chapada dos Guimarães para o Atmã, comandado pelo casal Adriana Costa e Antonio Checchin, o Leivinha. A entrega dos troféus terminou com premiação dupla para Ariani Malouf: ela foi eleita a chef do ano e o seu restaurante, o Mahalo, foi o grande vencedor da noite, como o melhor da cidade. Grávida de cinco meses, a cozinheira comemorou muito e fez questão de creditar o prêmio à equipe. Além disso, disse estar feliz por todos os outros ganhadores. “A seleção dos 200 endereços e da premiação é muito importante para a cozinha do Mato Grosso como um todo”, disse.

A noite teve ainda a entrega de um prêmio especial, conferido pelo Santander, a um empreendedor da cidade. Delcio Bianchini Quadros, gerente regional de empresas do Santander, prestou homenagem ao trabalho de Rafael Santos Thimotheo da Costa, proprietário do Grand Toro Steakhouse.

Os 200 endereços selecionados por VEJA COMER & BEBER CUIABÁ podem ser conferidos no site de VEJA. Para facilitar, eles estão divididos em listas por categorias. Além disso, até o dia 25 de junho, os cuiabanos e turistas que passarem pela capital do Mato Grosso ou pela Chapada dos Guimarães poderão experimentar receitas do festival gastronômico MENU COMER & BEBER apresentado pelo Santander. O festival contempla combos com entrada, prato principal e sobremesa ao preço fixo de R$ 49,90 no almoçoe R$ 59,90 no jantar. Confira os restaurantes participantes aqui.