Saiba como foi a festa de Veja Comer & Beber Goiânia

1. VEJA COMER E BEBER 2017-275 zoom_out_map 1 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

2. VEJA COMER E BEBER 2017-245 zoom_out_map 2 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

3. VEJA COMER E BEBER 2017-210 zoom_out_map 3 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

4. VEJA COMER E BEBER 2017-259 zoom_out_map 4 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

5. VEJA COMER E BEBER 2017-269 zoom_out_map 5 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

6. VEJA COMER E BEBER 2017-251 zoom_out_map 6 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

7. VEJA COMER E BEBER 2017-260 zoom_out_map 7 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

8. VEJA COMER E BEBER 2017-197 zoom_out_map 8 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

9. VEJA COMER E BEBER 2017-282 zoom_out_map 9 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

10. VEJA COMER E BEBER 2017-226 zoom_out_map 10 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

11. VEJA COMER E BEBER 2017-186 zoom_out_map 11 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

12. VEJA COMER E BEBER 2017-187 zoom_out_map 12 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

13. VEJA COMER E BEBER 2017-228 zoom_out_map 13 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

14. VEJA COMER E BEBER 2017-217 zoom_out_map 14 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

15. VEJA COMER E BEBER 2017-204 zoom_out_map 15 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

16. VEJA COMER E BEBER 2017-233 zoom_out_map 16 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

17. VEJA COMER E BEBER 2017-222 zoom_out_map 17 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

18. VEJA COMER E BEBER 2017-200 zoom_out_map 18 /19 (Cristiano Borges/VEJASP)

19. VEJA COMER E BEBER 2017-192 zoom_out_map 19/19 (Cristiano Borges/VEJASP)

A festa de premiação da 12ª edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA, apresentada pelo Santander, aconteceu na última quinta (26), em uma festa que reuniu mais de 200 convidados no Espaço Giardino, no Setor Bueno. Mestre de cerimônias do evento, a jornalista Adriana Bueno, apresentadora do Jornal Serra Dourada, do SBT, comandou a festa e anunciou os campeões em 21 categorias.

O primeiro estabelecimento a subir no palco foi a Cervejaria Mangueiras, que recebeu o prêmio na categoria destaque empreendedor Santander.

Em seguida, começou a entrega dos troféus da seção de Comidinhas. Foram premiados o Ateliê do Grão (melhor café), o Studio Burger (melhor hambúrguer, a pamonharia Frutos da Terra, que levou o seu 11º troféu da especialidade, a Crema & Cioccolato, cujos proprietários vibraram muito com o prêmio de melhor sorvete e, por fim, o Poke Honolulu, eleito a novidade do ano.

A seguir, o restaurante Cateretê recebeu o troféu de melhor delivery, em uma premiação oferecida pelo iFood. Os jornalistas de VEJA COMER & BEBER testaram ainda o Slim Gastronomia, que ocupou o segundo lugar, e o Restaurante China, que ficou em terceiro.

Os premiados da seção de Bares foram ao palco a seguir. O Botequim Mercatto levou dois troféus, o de melhor boteco e o de lugar para agitar. O tradicional Celsin & Cia. desta vez entrou para o time de campeões por servir a melhor jantinha. Também levaram troféus o Mönch Bier Pub, por sua carta de cervejas, o Bolshoi Pub, que tem a melhor música ao vivo, e o Hermeto Bar, apontado o bar revelação da temporada.

Entre os restaurantes, o grande vencedor da noite foi Ian Baiocchi, eleito o chef do ano pela primeira vez. O cozinheiro ainda vibrou ao receber outros três prêmios: melhor italiano, para o 1929 Trattoria Moderna, e melhor variado/contemporâneo e melhor restaurante da cidade para o Íz Restaurante. Também foi grande a comemoração da equipe do Viela Gastronômica, eleito a revelação da temporada entre os restaurantes. O estabelecimento ficou ainda entre os finalistas de outros dois títulos importantes, o de chef do ano, para Eder Pereira, e o de melhor restaurante da cidade.

Ao longo da noite ainda foram premiados o Chão Nativo (melhor brasileiro/regional), o Armazém do Churrasqueiro, que serve as melhores carnes da capital, o Coco Bambu (peixes e frutos do mar), o Himtsu Culinária Japonesa (melhor oriental) e a pizzaria Pitigliano, consagrada pelos discos assados em forno a lenha.

Os 200 endereços selecionados por VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA, que chegou às bancas da cidade em 28 de outubro, também podem ser conferidos no site de VEJA.