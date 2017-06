Safadeza na novela

O povo canta: “Vai, Safadão!” E ele está indo. O cantor cearense participa hoje de A Força do Querer, a novela da Rede Globo da faixa das 21h. Ele vai se apresentar na Estudantina Musical, numa festa organizada por Rubinho e Bibi (interpretados respectivamente por Emilio Dantes e Juliana Paes). O Safadão canta Coração Machucado, música que faz parte da trilha sonora do folhetim de Gloria Perez.

A participação do forrozeiro foi anunciada nas redes sociais por Juliana e pela própria equipe do cantor. “Hoje foi dia de tietar o Safadão. Foi demais. Ele é tão querido”, escreveu a atriz. A gravação movimentou 110 figurantes, 35 bailarinos e a própria banda do Safadão. O cantor, no entanto, não pensa em colocar a atividade de ator no currículo.