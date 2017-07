Ryan Reynolds ajuda adolescente a se vingar do ex-namorado

Ryan Reynolds parece ter internalizado toda a ironia do seu famosos personagem Deadpool. O ator decidiu contribuir para que uma adolescente dos Estados Unidos superasse o seu ex-namorado. Gabi Dunn terminou o relacionamento dias depois do seu baile de formatura e para seguir em frente, tuitou a imagem do ator canadense nas fotos da festa em que o ex aparecia.

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to "edit" the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4 — Gabi Dunn (@gabidunn99) July 4, 2017

Reynolds decidiu ajudar ainda mais no processo e respondeu “nós deveríamos colocar o meu rosto nas fotos dele no anuário agora”, se referindo ao livro feito no final do ano em escolas americanas, com a imagem de todos os alunos. Para completar, Ryan ainda acrescentou uma hashtag com a frase “Don’t mess with Gabi” (não brinque com a Gabi, em tradução livre).