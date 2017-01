Ryan Gosling será o astronauta Neil Armstrong no cinema

O ator Ryan Gosling voltará a trabalhar com Damien Chazelle, diretor do badalado musical La La Land: Cantando Estações, em filme sobre o astronauta americano Neil Armstrong. Segundo publicou o site da revista The Hollywood Reporter, o longa do estúdio Universal se chamará First Man e contará a história da missão espacial que levou Armstrong em 1969 a ser o primeiro homem a pisar na Lua.

A produção será baseada no livro First Man: A Life of Neil A. Armstrong, escrito por James Hansen, e terá como roteirista Josh Singer, que ganhou junto a Tom McCarthy o Oscar de melhor roteiro original por Spotlight – Segredos Revelados (2015).

First Man repetirá a parceria de Gosling e Chazelle após La La Land: Cantando Estações, musical que será lançado no Brasil em janeiro, depois de muitos elogios entre o público e a crítica nos festivais por que passou.

Com Emma Stone como co-protagonista, o filme chega ao Globo de Ouro como grande favorito, com sete indicações, e é forte candidato na corrida ao Oscar.

(Com agência EFE)