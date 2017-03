Roteiro de ‘Animais Fantásticos’ ganha data de lançamento

zoom_out_map 1 /11 Jacob (Dan Fogler), Porpentina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) e Newt Scamander (Eddie Redmayne) em 'Animais Fantásticos e Onde Habitam' (/Divulgação)

O roteiro do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam será distribuído como livro (Rocco, 304 págs, 49,90 reais), com lançamento previsto para 8 de abril no Brasil, e pré-venda a partir da próxima segunda-feira. Spin-off da saga de sucesso Harry Potter, a produção marcou a estreia da autora J.K. Rowling como roteirista de cinema, cujo texto chega às livrarias do país em uma edição de luxo de capa dura.

A nova trama acompanha Newt Scamander, um magizoologista britânico egresso de Hogwarts que chega à Nova York da década de 1920 com uma maleta carregada de criaturas fantásticas. Nos Estados Unidos, o mundo bruxo também vive escondido dos no-majs (o mesmo que trouxas, no Reino Unidos), mas as regras de exposição são mais inflexíveis, vigiadas de perto pelo MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos).

O filme fez 812 milhões de dólares em bilheteria mundial. Outras quatro sequências já estão planejadas pelo estúdio Warner.