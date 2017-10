Roque, do SBT, está internado com bronquite em São Paulo

Amigo de Silvio Santos há mais de cinquenta anos, Gonçalo Roque, 80, está internado no Hospital São Camilo, no bairro da Pompeia, em São Paulo, desde o dia 21 de outubro. Segundo boletim médico, Roque deu entrada no hospital com quadro de tosse e falta de ar. “Foi submetido a tratamento clínico com antibiótico. Encontra-se internado na Unidade de Internação com quadro clínico estável, sem previsão de alta”, diz a nota.

De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, Roque está com bronquite. Durante o programa Fofocalizando desta segunda-feira, Décio Piccinini leu um comunicado com as mesmas informações divulgadas pelo hospital.

Com o cargo oficial de diretor de auditório, Roque organiza as caravanas dos programas de Silvio Santos. Roque trabalha com o dono do SBT há mais de cinquenta anos, desde a época em que Silvio era empregado pela rádio Nacional (atual Globo).