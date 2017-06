Rômulo Neto é alvejado na internet por comentário sobre Anitta

Rômulo Arantes Neto fez um comentário sobre a cantora Anitta que causou furor na internet pelo tom considerado machista. Em conversa com o youtuber Caio Fischer, o ator participou do quadro chamado “pega ou não pega”. Após falar detalhes sobre a ex Cleo Pires, o rapaz se enrolou quando a foto de Anitta surgiu na brincadeira.

“Acho ela uma p*** profissional, guerreira demais e muito competente. Mas não é o meu perfil de mulher”, disse Arantes. “Tem uma coisa na vida que aprendi que é nunca dizer nunca. Não é o perfil que eu escolheria para casar, ter filho, namorar. Mas a vida ensina e ela fala, nunca diga nunca.”

A vida também ensina que irritar a internet pode ser uma dor de cabeça. A fala não pegou bem e uma chuva de críticas caiu nas redes do filho do cantor Rômulo Arantes. “Anitta não é mulher pra casar por que? Só porque ela rebola? Só por que ela mostra que não é dependente de homem nenhum? Reveja seus conceitos, querido. Você que não é homem pra casar com um pensamento tão machista e hipócrita desse”, diz um dos comentários no Instagram do ator. “E tu é pra casar com essa mente mesquinha aê ? Sorte a da Anitta, né?”, diz outro.

Confira abaixo o vídeo: