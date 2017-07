Rogéria tem melhora ‘milagrosa’ e respira sem aparelhos

A atriz Rogéria, de 74 anos, teve melhora em seu quadro de saúde e já respira sem aparelhos. Segundo seu empresário, Alexandro Haddad, ela teve uma recuperação “milagrosa” neste sábado, depois de ter uma crise convulsiva e ser entubada na tarde de ontem.

A atriz transgênero foi internada na Casa de Saúde Pinheiro Machado na manhã da última quinta-feira, com infecção urinária. Ontem, no entanto, foi constatado um quadro de pneumonia e ela teve que ser entubada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital.

“Foi um milagre. Em menos de 24 horas, ela respondeu bem aos antibióticos e começou a respirar por conta própria. Para minha surpresa, quando cheguei aqui, ela estava falando”, disse seu empresário e produtor Alexandro Haddad. De acordo com o médico Dagoberto Saraiva, que integra a equipe médica da Casa de Saúde, a ventilação mecânica foi uma medida preventiva, para evitar um agravamento do quadro. Mas, assim que ela começou a respirar por conta própria, foi possível retirar o aparelho.

Segundo Haddad, Rogéria se queixou de dores na coluna na madrugada de quinta-feira e foi atendida e medicada em sua própria casa. Pela manhã, ainda sentindo muitas dores, deu entrada no hospital, onde foi identificada a infecção urinária.

O empresário também informou que agenda de Rogéria está mantida, porque ele acredita em sua rápida recuperação. O próximo evento é um show no dia 23, em Poços de Caldas.

“Não tem como dar uma estimativa sobre quando ela poderá sair do CTI ou receber alta. Por enquanto, ela vai continuar antibiótico pela veia, aqui no CTI”, disse Dagoberto Saraiva.

