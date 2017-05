Roger Waters posta foto de Temer e questiona brasileiros

O ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, publicou no Facebook uma foto do presidente Michel Temer com um questionamento aos fãs brasileiros: “essa é a vida que realmente queremos?”.

A frase é, na verdade, uma referência a seu próximo álbum solo, cujo título é “Is This the Life We Really Want?”. A previsão de lançamento é 2 de junho.

Waters é conhecido por suas posições políticas e também desaprova o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos shows, durante a performance da faixa Pigs, original de Pink Floyd e parte do disco Animals de 1977, um porco inflável exibe o rosto de Trump com as palavras: “ignorante, mentiroso, racista e sexista”.