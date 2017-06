Rodrigo Santoro é pai de uma menina de 2 semanas

Nasceu dia 22 de maio a primeira filha de Rodrigo Santoro, fruto do relacionamento do ator com a modelo, atriz e cantora Mel Fronckowiak. A bebê, a primeira de ambos, nasceu na Casa de Saúde São José, em Botafogo, no Rio.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak estão juntos desde 2013, quando foram flagrados saindo de um supermercado de Los Angeles. Mel atuou na novela musical juvenil Rebelde. Além da voz e do pendor para atuar, Mel tem outro atributo na carreira: seu bumbum, eleito em 2008 o mais bonito do mundo em concurso internacional promovido por uma grife de lingerie.