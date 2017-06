Rodrigo Albornoz, repórter do SporTV, morre aos 30 anos

O jornalista Rodrigo Albornoz, 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira em Porto Alegre, vítima de um sarcoma, tipo raro de câncer. O repórter integrava o time do canal SporTV e foi o responsável pela cobertura do torneio de boxe dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

“Com muito pesar que venho anunciar o desencarne do meu amigo, namorado, companheiro e eterno amor, Rodrigo Albornoz. A luta foi incansável. Ele lutou de todas as formas, até o fim, mas ele está com a paz divina recebendo toda luz, força e amor”, escreveu no perfil do jornalista sua namorada, Easmine Bopsin.

“Jornalista de grande sensibilidade e de sorriso fácil, Albornoz deu mostras de grande otimismo e superação ao enfrentar a doença”, publicou em nota o canal SporTV.

O velório acontece nesta quinta-feira, a partir de 9h. E o enterro será realizado às 17h, no Cemitério Santa Casa, em Porto Alegre.