Rock In Rio Card já pode ser trocado por ingresso

A partir desta quinta-feira, quem comprou o o Rock in Rio Card já pode escolher a data que deseja ir ao festival. Mesmo com o line-up do evento incompleto, os donos dos ingressos antecipados podem fazer a troca com prioridade para qualquer dia do Rock in Rio até 5 de abril, quando o festival promete ter todas as atrações divulgadas.

O processo da troca é feito por meio do site Ingresso.com. O cliente deve acessar o menu “Rock in Rio” em seu histórico de compras e utilizar o mesmo cadastro da compra do Rock in Rio Card. Depois de escolhida, a data não poderá ser alterada. Após o dia 5 de abril, a troca do Rock In Rio Card fica sujeita à disponibilidade da data desejada.

Nesta edição os ingresso terão o formato de uma pulseira, e os clientes que optaram pela entrega a domicílio começarão a recebê-las a partir de março (depois de feita a escolha da data do Rock In Rio Card). O lote de 120 mil ingresso antecipados se esgotou em duas horas em novembro do ano passado. O preço da entrada para cada dia do evento é de 435 reais (inteira) e 217,50 reais (meia).

A venda geral de ingressos do Rock In Rio começa no dia 6 de abril. O festival está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. A Cidade do Rock neste ano ocupará parte do Parque Olímpico construído para as Olimpíadas 2016.

Por enquanto, a programação do festival está cheia de lacunas. Foram confirmados os nomes de Lady Gaga, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo para o dia 15 de setembro. Maroon 5 e Fergie se apresentam no dia 16. Aerosmith e Billy Idol sobem ao palco no dia 21. Bon Jovi, e Ney Matogrosso com Nação Zumbi estão agendados para o dia 22. Cee Lo Green comanda o palco B no dia 23 e o Red Hot Chilli Peppers encerra o festival no dia 24.