Rock in Rio anuncia ídolo teen Shawn Mendes

O cantor canadense Shawn Mendes, de 18 anos, foi confirmado nesta quarta-feira pela organização do Rock in Rio no festival que acontece em setembro, no Rio de Janeiro. O rapaz completa a grade do Palco Mundo, no dia 16 de setembro, mesma data em que se apresenta a banda Maroon 5.

Mendes levará ao festival canções da turnê Illuminate World Tour, que divulga seu segundo disco, Illuminate, de 2016. Claro, canções do álbum de estreia, Handwritten (2015), também podem ser esperadas.

O rapaz completa a line up do palco, o principal do Rock in Rio. Antes dele toca a nacional Skank. Em seguida, Fergie faz sua apresentação e Maroon 5 fecha o dia. Os ingressos para o festival começam a ser vendidos no dia 6 de abril, pelo site ingresso.com.

A line up principal do Rock in Rio, até o momento, tem os seguintes nomes confirmados:

15 de setembro: Lady Gaga, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo

16 de setembro: Maroon 5, Fergie, Shawn Mendes e Skank

17 de setembro: Justin Timberlake, Frejat e Nile Rodgers &Chic

21 de setembro: Aerosmith, Billy Idol e Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro: Bon Jovi, Alter Bridge e Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro: Ceelo Green

24 de setembro: Red Hot Chili Peppers e Sepultura