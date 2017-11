Rocca Pizzaria e Forneria tem as melhores pizzas de Salvador

Do tempo em que morou na França, a soteropolitana Eliana Pavetto preserva o apreço pela cultura e pela cozinha do país europeu. Quando decidiu abrir sua pizzaria, há uma década, buscou maneiras de traduzir as influências francesas sobre os discos de massa tipicamente italianos. No cardápio, repleto de coberturas inventivas, são encontradas sugestões como a batizada em homenagem ao marido de Eliana, o francês Yves Pavetto, que reúne queijo brie, geleia de pimenta feita na casa e finas tiras de pimenta dedo-de-moça (R$ 75,80). Outra pedida de sucesso, a santa delícia segue uma linha mais clássica ao combinar burrata, tomate-cereja, manjericão e chips de presunto de Parma (R$ 78,80). Ambas as receitas são construídas com massa de espessura fina, que ganha crocância ao ser assada no calor da lenha, e molho de tomate. A mesma base é usada com coberturas tradicionais, como a portuguesa (R$ 62,80), finalizada com ovo cozido ralado. Do forno instalado em um espaço envidraçado incorporado ao salão, também saem algumas entradas, caso da berinjela gratinada com molho de tomate, mussarela, catupiry, alho e parmesão (R$ 28,80). Às sextas e aos sábados, é montada uma mesa de antepastos (R$ 90,00 o quilo), que costuma incluir uma seleção de queijos e frios e faz bom par com o vinho tinto português Segredos de São Miguel (R$ 79,80). Rua das Hortênsias, 564, Pituba, ☎ 3451-2086 e 3358-6363 (120 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Rua Humberto de Campos, 1, Graça, ☎ 2132-1246/1247 (80 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2007. $$$

2º lugar: Pizza da Chapada

A massa fina e crocante é a marca da casa, oriunda da Chapada Diamantina. Entre as 23 opções de cobertura, saem do forno a lenha a pizza do capão (R$ 58,00, com seis fatias), com mussarela, cenoura ralada e molho pesto da casa. Para acompanhar as redondas, há uma carta de cervejas artesanais com setenta rótulos, entre eles a MinduIPA (R$ 32,00, 500 mililitros). Rua Érico Veríssimo, 77, Itaigara, ☎ 3012-7202 (150 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. 18h/0h). Aberto em 2011. $$

3º lugar: Casa de Pedra

Leva o nome da casa o disco coberto por mussarela, lombo canadense e geleia de pimenta (R$ 59,30, com seis fatias). No cardápio, além das 67 pizzas assadas no forno a lenha, figuram pratos como a lasanha de berinjela recheada com mussarela de búfala e molho de tomate (R$ 44,70, para duas pessoas). Acompanha a refeição a roska de frutas vermelhas (R$ 25,80) ou o vinho tinto chileno William Cole Carmenere 2014 (R$ 88,00). De terça a sexta, há rodízio de pizza a R$ 34,90 por pessoa. Rua Flórida, 62, Graça, ☎ 3033-6262 (180 lugares). 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2013. $$