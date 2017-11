Robert Plant admite que odeia sua voz em músicas do Led Zeppelin

Pode até parecer engraçado, mas Robert Plant está em crise com a própria voz. Em entrevista recente ao jornal britânico The Guardian, o ex-vocalista do Led Zeppelin afirmou que detesta os vocais de algumas músicas gravadas com a banda. “Babe I’m Going To Leave You, por exemplo: não dá para ouvir aquilo. Por que eu não calei a minha maldita boca? Está horrível”, afirmou ele.

Plant também falou sobre o acidente de carro que sofreu em 1975. Na ocasião, o músico teve lesões nos cotovelos e no tornozelos. Ele, inclusive, chegou a ficar sete meses em uma cadeira de rodas. Segundo o britânico, naquele momento, o Led Zeppelin estava às vésperas de uma ruptura. “O Presence (penúltimo álbum da banda) foi gravado sob muita dor. Lembro-me de estar sentado no quarto com minha namorada. Disse a ela que era o fim. A banda ia mesmo acabar”.

No mês passado, Plant, que lançou Carry Fire, seu mais recente disco solo, desmentiu mais uma vez uma possível reunião do Led Zeppelin. “Não dá para pensar no passado. É sempre necessário estar em movimento”, disse ele ao Daily Telegraph.