O Riz Bistrot & Risottos está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Riz Bistrot & Risottos, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: salada com mix de folhas, grão de bico, gergelim, passas, cebola-roxa e castanha ou bolinho de risoto com abóbora e carne seca, servido com creme de gorgonzola e geleia de rubras ou bruschetta de cogumelos e queijo gorgonzola

Prato Principal: risoto camarão com coco verde com castanha-do-pará e alho poró ou espaguete com filé, cogumelos frescos e gorgonzola ou risoto de bacalhau com azeitona, cebola-roxa, coentro e azeite doce

Sobremesa: brownie quente de chocolate e nozes com infusão de raspa de laranja, servido com ganache e sorvete de creme ou salada de fruta com sorvete de coco

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão).

RIZ BRITOT & RISOTTOS. Rua das Hortênsias, 966, Pituba. (71) 3019-2800.