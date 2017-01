Rihanna é estrela de ‘Psicose’ em ‘Bates Motel’; veja fotos

Marion Crane, a garota assassinada a facadas no chuveiro na icônica cena de Psicose (1960), agora será interpretada por Rihanna na série Bates Motel. Foram divulgadas nesta terça-feira as primeiras imagens da cantora em seu encontro inicial com o perigoso Norman Bates (Freddie Highmore). A quinta e última temporada do seriado — que até o momento tratava de fatos anteriores a Psicose — vai finalmente focar em eventos e personagens vistos na trama de Alfred Hitchcock.

“Pegamos as premissas de Psicose e usamos para tornar o enredo identificável, mas seguiremos por outro caminho com elas”, explicou Kerry Ehrin, produtor executivo de Bates Motel, ao site da Entertainment Weekly. Segundo ele, a série irá se aprofundar nas questões internas da personagem de Rihanna, pouco exploradas no filme de 1960. “Buscamos uma mulher contemporânea com seus limites e expectativas, que não é perfeita, doce e apesar de estar naquela situação, ainda torcemos para que ela consiga o que quer”.

No cinema, Marion Crane foi interpretada por Janet Leigh, uma das “loiras” de Hitchcock. Na trama, a personagem foge com o dinheiro do patrão e, no caminho, acaba na hospedaria de Norman Bates e seus animais empalhados. Ao final do primeiro ato, Marion é assassinada por uma figura misteriosa.

A quinta temporada de Bates Motel estreia nos Estados Unidos dia 20 de fevereiro, no canal A&E. Confira o teaser: