Ricky Martin revela quem foi a primeira celebridade que o atraiu

Durante participação no programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, o cantor Ricky Martin revelou que o primeiro famoso por quem teve uma “queda” foi nada mais, nada menos que o ídolo de ‘Os Embalos de Sábado à Noite’: John Travolta.

Uma fã perguntou ao cantor “qual foi o primeiro famoso que você se sentiu atraído?”; sem titubear, o cantor responde: “Nossa, você está me levando de volta aos ‘Embalos de Sábado à Noite‘, com John Travolta. Naquela cena em que ele está acordando, de cueca”.

Na entrevista, ele ainda fala que assistiu ao filme oito vezes. “E eu não sabia o por quê”, afirma.