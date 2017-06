Ricky Martin fará sua 1° cena de sexo gay na TV: ‘Nada nervoso’

Ricky Martin revelou ser homossexual em 2010, mas somente no ano que vem o público vai ver o ator interpretando um personagem gay pela primeira vez. Martin estará na segunda temporada de American Crime Story, série de Ryan Murphy (Glee), que contará a história do assassinato de Gianni Versace, irmão de Donatella Versace, ocorrido em 1997.

Também será a primeira vez que o ator fará uma cena de sexo em sua carreira. Apesar de tantas novidades, o cantor de Livin’ la Vida Loca levou tudo com tranquilidade: “Eu não estava nem um pouco nervoso. Pelo contrário. Estava pronto para fazer o que precisava ser feito”, contou à revista americana Entertainment Weekly.

O ator interpretará Antonio D’Amico, modelo que foi companheiro de Versace por quinze anos, até o assassinato do estilista. Martin contou que estava muito empolgado com a história e não precisou de muito incentivo para aceitar o papel. “É uma história que precisa ser contada”, afirmou. “Nós vamos mostrar ao mundo uma trama que fala de homofobia, ódio e indiferença. É tão dramático e triste, mas ao mesmo tempo mostra o amor de Gianni e Antonio e quinze anos de dificuldades e luta”.

Martin ainda falou sobre a sua primeira vez gravando uma cena de sexo: “Pensei que seria mais desconfortável. De repente eu estava nu em uma cama, na frente de vinte pessoas da equipe e de um ator que eu havia conhecido no mesmo dia”.

Ricky falou sobre a relação complicada entre Gianni e Versace, que nunca tornaram o relacionamento público, nem nos últimos minutos de vida do estilista. “Há uma cena em que Gianni está fraco e quase morto, eu o toco e ele diz: ‘Não me toque! Paparazzi!’ Isso me levou de volta a oito anos atrás, quando eu estava no armário, e fiquei comovido”, disse.

A segunda temporada de American Crime Story, que tem previsão de estreia para 2018, vem depois do sucesso da primeira, que reconstituiu o julgamento de O.J. Simpson, jogador de futebol americano acusado de assassinar sua namorada. Desta vez, o elenco contará com Penélope Cruz (Donatella Versace) e Darren Criss, que interpretará o assassino de Gianni, o gigolô Andrew Cunanan.